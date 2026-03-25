USS Nimitz llega a Panamá: histórico arribo tras más de 50 años

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la llegada de los buques USS Nimitz y USS Gridley a aguas panameñas, como parte de los ejercicios multinacionales “Mares del Sur 2026” .

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La visita se realizará del 29 de marzo al 2 de abril, marcando un hecho histórico en la relación bilateral. El USS Nimitz, uno de los portaaviones más grandes del mundo, permanecerá anclado en aguas abiertas durante su estadía.

Se trata de la primera vez en más de 50 años que un portaaviones de este tipo visita aguas panameñas, lo que refleja la estrecha cooperación entre Estados Unidos y Panamá. Por su parte, el USS Gridley atracará en el puerto de Amador.

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Ejercicio multinacional “Mares del Sur 2026”

La presencia de estas embarcaciones forma parte de un ejercicio de cooperación marítima que reúne a varios países, enfocado en fortalecer la seguridad y la coordinación en la región.

Impacto económico positivo

Se estima que hasta 3,500 tripulantes por día desembarquen en Panamá, lo que generará un impulso económico en sectores como:

Restaurantes

Comercios

Turismo

Actividades comunitarias

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Durante su estadía, algunos tripulantes participarán en:

Actividades deportivas con jóvenes

Programas de enlace comunitario

Además, la Embajada de Estados Unidos organizará visitas guiadas a los buques para grupos preseleccionados, incluyendo estudiantes y autoridades.