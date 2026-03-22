Panamá Nacionales -  22 de marzo de 2026 - 18:18

Policía Nacional incorpora 60 nuevas patrullas tipo pick up a su flota

La Policía Nacional informó que en febrero pasado, se realizó la mayor renovación vehicular en la historia institucional con la entrega de 98 unidades.

Policía Nacional incorpora 60 nuevas patrullas.

Policía Nacional incorpora 60 nuevas patrullas.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional incorporó 60 nuevos vehículos tipo pick-up, modelo Frontier, a su flota operativa, destinados al patrullaje de comunidades, carreteras y zonas estratégicas del país. De estas unidades, siete se encuentran en proceso logístico para su próxima entrega.

La puesta en funcionamiento de cada patrulla permite reducir los tiempos de respuesta ante emergencias, ampliar la cobertura en los barrios y consolidar la presencia del Estado en áreas prioritarias.

Esta entrega forma parte de una estrategia sostenida del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) para fortalecer la seguridad ciudadana mediante equipamiento moderno. Cabe destacar que, en febrero pasado, se realizó la mayor renovación vehicular en la historia institucional con la entrega de 98 unidades, entre camionetas, motocicletas, buses y sedanes.

En este contexto, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, destacó el alcance de estas acciones: “Hoy no entregamos vehículos; ampliamos la capacidad del Estado para proteger a cada familia panameña”.

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