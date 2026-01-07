IFARHU recupera B/.956 mil en préstamos morosos tras moratoria educativa

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) logró la recuperación de B/.956,143.29 en concepto de préstamos morosos, como resultado de la Moratoria de Créditos Educativos aplicada entre el 30 de junio y el 30 de diciembre de 2025.

Durante este periodo, la medida permitió la incorporación de 605 prestatarios con saldos vencidos, quienes pudieron regularizar su situación financiera ante la institución.

De acuerdo con el IFARHU, 437 personas resolvieron sus compromisos por la vía administrativa, mientras que 168 prestatarios lo hicieron a través de procesos judiciales, lo que contribuyó significativamente a la recuperación de fondos públicos destinados a la educación.

El @IFARHU dio a conocer que se han recuperado B/.956,143.29 en el pago de préstamos morosos, mediante la Moratoria de Créditos Educativos.



La moratoria se realizó del 30 de junio al 30 de diciembre de 2025, y exoneró B/.1,011,163.58 en intereses, "brindando un alivio financiero… pic.twitter.com/QhCdiU0u1t — Telemetro Reporta (@TReporta) January 7, 2026

Exoneración de intereses benefició a prestatarios del IFARHU

La moratoria también contempló la exoneración de B/.1,011,163.58 en intereses adeudados, lo que representó un importante alivio financiero para los beneficiarios que cancelaron sus obligaciones o se acogieron a arreglos de pago con la institución.

El IFARHU destacó que este tipo de medidas buscan facilitar el cumplimiento de los compromisos crediticios, fortalecer la sostenibilidad del sistema de préstamos educativos y permitir que más recursos puedan ser reinvertidos en becas y apoyos académicos para estudiantes panameños.