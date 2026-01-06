Concurso General de Becas IFARHU será vía web: conoce las calificaciones

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que próximamente se anunciará la fecha de apertura del Concurso General de Becas , uno de los programas más esperados por estudiantes de todo el país.

De acuerdo con lo anunciado por el director de la entidad, el proceso de postulación se desarrollará de forma digital, tal como en años anteriores, a través de la plataforma web oficial del IFARHU, con el objetivo de facilitar el acceso y agilizar la selección de los beneficiarios.

Requisitos académicos para el Concurso General de Becas

Para participar en el Concurso General de Becas, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes promedios mínimos:

Nivel escolar (primaria y media): promedio mínimo de 4.5

promedio mínimo de Nivel universitario: índice académico igual o superior a 2.0

Estos criterios académicos forman parte del proceso de evaluación establecido por el IFARHU para garantizar la asignación de los recursos a estudiantes con desempeño académico satisfactorio.

Inversión estimada para el Concurso General de becas 2026

El concurso contará con una asignación presupuestaria estimada de al menos B/. 50 millones, destinados a apoyar a estudiantes de distintos niveles educativos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

La entidad reiteró que los interesados deben mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU, donde se publicarán las fechas, requisitos detallados y el cronograma del proceso de postulación.