Lotería Fiscal 2026: primer sorteo del año se realizará el 26 de febrero

Los ciudadanos interesados en participar de la Lotería Fiscal tendrán hasta el 19 de febrero para depositar los sobres que contengan las cinco facturas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El jueves 26 de febrero se realizará el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los ciudadanos tendrán hasta el 19 de febrero para depositar los sobres que contengan cinco facturas.

Esta iniciativa, que busca combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación tributaria, repartió B/.330 mil el año pasado entre 75 contribuyentes, mediante premios seleccionados de sobres depositados en buzones autorizados, ubicados en centros comerciales y en las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI) a nivel nacional.

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

  • Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
  • La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
  • Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

  • Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
  • Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
  • Solo se aceptan facturas originales y legibles.
  • Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
  • No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

  • Nombre completo
  • Número de cédula de identidad personal
  • Número de teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • Dirección residencial
  • Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Agosto 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

  • Administraciones Provinciales de Ingresos
  • Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
  • Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.
