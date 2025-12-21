Lotería Fiscal de diciembre: estos son los puntos para ingresar los sobres con facturas

Panamá Nacionales -  21 de diciembre de 2025 - 11:17

Las facturas válidas para el sorteo de la Lotería Fiscal 2025 son las que han sido emitidas del 31 de octubre hasta el 23 de diciembre.

Ana Canto
Este martes 23 de diciembre vence el plazo para ingresar los sobres con las cinco facturas y participar en el último sorteo de la Lotería Fiscal 2025, el cual se realizará el martes 30 de diciembre.

Las facturas válidas para el sorteo son las que han sido emitidas del 31 de octubre hasta el 23 de diciembre.

Lotería fiscal: ¿Dónde depositar los sobres con las facturas?

Albrook Mall

  • Magic Zone
  • Carrusel: planta baja
  • Zona del Canguro: cerca de Madison

Altaplaza

  • Nivel 1: Centro de información

Towncenter

  • Torreo Norte, nivel M3, área food court

Westland Mall

  • Entrada 1 Amarilla: Pasillo Farmacia Arrocha
  • Pasillo de la entrada 4 Limón: a un costado de la escalera eléctrica

Soho Mall

  • Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

  • Al frente del Super 99
  • Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

  • Pasillo central: frente a McDonald's y a un costado de Energy

Plaza Terronal

  • Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Colón 2000

  • Planta Baja

Santiago Mall

  • Subiendo las escaleras del food court

Federal Mall

  • Cerca de la entrada 7

Chiriquí

  • Pasillo Bugaba

Atrio de Costa del Este

  • Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa Boutiques

  • Primer piso

Los Andes Mall

  • Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
  • Planta baja, diagonal a la puerta 2

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

  • Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
  • La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
  • Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

  • Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
  • Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
  • Solo se aceptan facturas originales y legibles.
  • Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
  • No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

  • Nombre completo
  • Número de cédula de identidad personal
  • Número de teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • Dirección residencial
  • Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Diciembre 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

  • Administraciones Provinciales de Ingresos
  • Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
  • Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.
