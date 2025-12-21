Lotería Fiscal de diciembre: estos son los puntos para ingresar los sobres con facturas

Este martes 23 de diciembre vence el plazo para ingresar los sobres con las cinco facturas y participar en el último sorteo de la Lotería Fiscal 2025, el cual se realizará el martes 30 de diciembre.
Lotería fiscal: ¿Dónde depositar los sobres con las facturas?
Albrook Mall
- Magic Zone
- Carrusel: planta baja
- Zona del Canguro: cerca de Madison
Altaplaza
- Nivel 1: Centro de información
Towncenter
- Torreo Norte, nivel M3, área food court
Westland Mall
- Entrada 1 Amarilla: Pasillo Farmacia Arrocha
- Pasillo de la entrada 4 Limón: a un costado de la escalera eléctrica
Soho Mall
- Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.
Megamall
- Al frente del Super 99
- Entrada principal: frente a Sportline
Centro comercial Los Pueblos
- Pasillo central: frente a McDonald's y a un costado de Energy
Plaza Terronal
- Entre el Supermercado El Rey y Do It Center
Colón 2000
- Planta Baja
Santiago Mall
- Subiendo las escaleras del food court
Federal Mall
- Cerca de la entrada 7
Chiriquí
- Pasillo Bugaba
Atrio de Costa del Este
- Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux
Balboa Boutiques
- Primer piso
Los Andes Mall
- Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
- Planta baja, diagonal a la puerta 2
Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal
Solicita tu factura fiscal
- Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
- La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
- Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.
Reúne tus facturas
- Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
- Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
- Solo se aceptan facturas originales y legibles.
- Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
- No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.
Prepara el sobre
Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:
- Nombre completo
- Número de cédula de identidad personal
- Número de teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Dirección residencial
- Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Diciembre 2025”)
Deposita tu sobre
Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:
- Administraciones Provinciales de Ingresos
- Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
- Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.