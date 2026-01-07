Décimo tercer mes 2026: ¿adelantarán el pago? Fechas, deducciones y cálculo explicado

El primer pago del décimo tercer mes para los trabajadores del sector público se realizará el 20 de febrero, de acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Contraloría General de la República de Panamá.

En cuanto al sector privado, el desembolso correspondiente al décimo tercer mes se efectuará durante el mes de abril, conforme a lo establecido en la normativa laboral vigente.

El décimo tercer mes es un beneficio laboral que reciben todos los trabajadores formales en Panamá. Fue creado mediante el Decreto de Gabinete N.º 221 de 1971 y reglamentado por el Decreto N.º 19 de 1973, con el objetivo de brindar un alivio económico adicional y apoyar los gastos del hogar a lo largo del año.

¿Cómo se calcula el décimo tercer mes?

Para determinar el monto a recibir, se toman en cuenta todos los ingresos salariales devengados durante el período, entre ellos:

Salario base

Horas extras

Comisiones

Pagos regulares considerados como salario

La fórmula aplicada es la siguiente:

Total devengado en el período ÷ 12 = monto del décimo tercer mes

Ejemplo práctico de cálculo

Un trabajador que obtuvo los siguientes ingresos durante la primera partida (del 16 de diciembre al 15 de abril):

Diciembre: $800

Enero: $800

Febrero: $800

Marzo: $850 (incluye $50 en horas extras)

Abril: $800

Total devengado: $4,050

Cálculo: $4,050 ÷ 12 = $337.50 (Ese sería el monto bruto a recibir por esta partida).

Deducciones aplicables

Al décimo tercer mes se le aplican los siguientes descuentos:

Seguro Social: 7.25%

Impuesto Sobre la Renta (ISR): solo si el trabajador supera el rango mínimo sujeto a impuestos

¿Qué ocurre si no se trabajó todo el período?

En caso de no haber laborado durante todo el cuatrimestre, el trabajador recibirá un pago proporcional, calculado únicamente con los ingresos de los meses efectivamente trabajados, divididos entre 12.