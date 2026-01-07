Décimo tercer mes 2026: ¿adelantarán el pago? Fechas, deducciones y cálculo explicado

El primer pago del décimo tercer mes para los trabajadores del sector público se realizará el 20 de febrero, de acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Contraloría General de la República de Panamá.
Contenido relacionado: Recolección de basura en San Miguelito: Autoridades supervisan operativo y transición del servicio
El décimo tercer mes es un beneficio laboral que reciben todos los trabajadores formales en Panamá. Fue creado mediante el Decreto de Gabinete N.º 221 de 1971 y reglamentado por el Decreto N.º 19 de 1973, con el objetivo de brindar un alivio económico adicional y apoyar los gastos del hogar a lo largo del año.
¿Cómo se calcula el décimo tercer mes?
Para determinar el monto a recibir, se toman en cuenta todos los ingresos salariales devengados durante el período, entre ellos:
- Salario base
- Horas extras
- Comisiones
- Pagos regulares considerados como salario
La fórmula aplicada es la siguiente:
- Total devengado en el período ÷ 12 = monto del décimo tercer mes
- Ejemplo práctico de cálculo
Un trabajador que obtuvo los siguientes ingresos durante la primera partida (del 16 de diciembre al 15 de abril):
- Diciembre: $800
- Enero: $800
- Febrero: $800
- Marzo: $850 (incluye $50 en horas extras)
- Abril: $800
Total devengado: $4,050
Cálculo: $4,050 ÷ 12 = $337.50 (Ese sería el monto bruto a recibir por esta partida).
Deducciones aplicables
Al décimo tercer mes se le aplican los siguientes descuentos:
- Seguro Social: 7.25%
- Impuesto Sobre la Renta (ISR): solo si el trabajador supera el rango mínimo sujeto a impuestos
¿Qué ocurre si no se trabajó todo el período?
En caso de no haber laborado durante todo el cuatrimestre, el trabajador recibirá un pago proporcional, calculado únicamente con los ingresos de los meses efectivamente trabajados, divididos entre 12.