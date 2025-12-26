Quincena de enero y décimo tercer mes: calendario de pago a servidores públicos 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República hicieron público el calendario oficial de pago de salarios para los servidores públicos correspondiente al primer semestre de 2026.

Importante mencionar que el primer pago del décimo tercer mes del año será el 20 de febrero.

El cronograma detalla las fechas de cobro de acuerdo con los distintos grupos del sector público e incluye a funcionarios de entidades como el Ministerio de Educación (MEDUCA), la Asamblea Nacional, la Contraloría General, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), entre otras instituciones.

Primeras fechas de pago – Enero 2026 a servidores públicos

calendario2026-JUL-DIC Shutterstock

12 de enero: Recibirán su salario los trabajadores del Sistema Penal Acusatorio, el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Policía Nacional.

13 de enero: Corresponde el pago a los funcionarios de la Asamblea Nacional, Contraloría General de la República, Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo.

14 de enero: Cobrarán sus salarios los servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, Tribunal Administrativo Tributario, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas.

El MEF y la Contraloría recomendaron a los funcionarios verificar su fecha correspondiente dentro del calendario oficial para una adecuada planificación financiera.

Para conocer el detalle completo del cronograma del primer semestre, los interesados pueden consultar el documento oficial “Calendario de Registro y Pago de Salario – Primer semestre 2026”, disponible en los canales institucionales.