Cómo descargar la ficha digital de enero en el portal de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) explicó los pasos para acceder a Mi Caja Digital, el portal web que permite a los asegurados descargar la ficha digital y recibir atención en hospitales y policlínicas de la institución.
Mi Caja Digital: ¿Cómo descargar la ficha digital en marzo desde la página de la CSS?
- Ingresa a https://micajadigital.css.gob.pa/ con tu usuario y contraseña.
- A continuación, dirígete a la sección de 'Prestaciones' y selecciona 'Mi ficha digital'. Una vez dentro, elige el año y el mes de la ficha.
- Por último, haz clic en el icono de 'Descarga'.
Mi Caja Digital de la CSS: Funciones de la plataforma
- Cálculo del monto de las pensiones
- Consulta de cuotas
- Pago de planilla de empresas desde el sistema SIPE.
- Descarga de la ficha digital y talonario.
- Aportaciones: consulta de los estados históricos actuales de los aportes a la CSS.