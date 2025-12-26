Panamá Nacionales -  26 de diciembre de 2025 - 13:03

Cómo descargar la ficha digital de enero en el portal de la CSS

La última ficha digital habilitada en el sistema de Mi Caja Digital de la CSS estará disponible hasta febrero de 2026.

Ficha digital de la CSS.

Ficha digital de la CSS.

Telemetro Reporta

La Caja de Seguro Social (CSS) explicó los pasos para acceder a Mi Caja Digital, el portal web que permite a los asegurados descargar la ficha digital y recibir atención en hospitales y policlínicas de la institución.

La última ficha habilitada en el sistema estará disponible hasta febrero de 2026.

Mi Caja Digital: ¿Cómo descargar la ficha digital en marzo desde la página de la CSS?

  • Ingresa a https://micajadigital.css.gob.pa/ con tu usuario y contraseña.
  • A continuación, dirígete a la sección de 'Prestaciones' y selecciona 'Mi ficha digital'. Una vez dentro, elige el año y el mes de la ficha.
  • Por último, haz clic en el icono de 'Descarga'.

Mi Caja Digital de la CSS: Funciones de la plataforma

  • Cálculo del monto de las pensiones
  • Consulta de cuotas
  • Pago de planilla de empresas desde el sistema SIPE.
  • Descarga de la ficha digital y talonario.
  • Aportaciones: consulta de los estados históricos actuales de los aportes a la CSS.
En esta nota:
Seguir leyendo

Inauguran moderno Centro Educativo Cerro Guásimo en la comarca Ngäbe Buglé

IMA anuncia venta de arroz para este 29 y 30 de diciembre a nivel nacional

Quincena de enero y décimo tercer mes: calendario de pago a servidores públicos 2026

Recomendadas

Más Noticias