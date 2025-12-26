Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos para enero 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al mes de enero de 2026, tanto para quienes cobran mediante ACH como para aquellos que reciben su beneficio por cheque.

El anuncio se da en medio de la expectativa de miles de jubilados que aguardan el pago de los intereses del CEPADEM, luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara la Ley 727, que establece la entrega de estos fondos.

Fechas de pago de jubilados y pensionados – enero 2026

De acuerdo con el cronograma oficial de la CSS, los pagos se efectuarán de la siguiente manera:

Pagos por ACH

Lunes 5 de enero de 2026

Martes 20 de enero de 2026

Pagos por cheque

Martes 6 de enero de 2026

Miércoles 21 de enero de 2026

Los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque deberán acudir a los centros de pago habilitados por la CSS, presentando su documentación correspondiente.

La entidad recomienda a los beneficiarios verificar las fechas con antelación y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para evitar contratiempos durante el cobro.

Para más información sobre los pagos y el calendario completo, la CSS recuerda que los interesados pueden consultar su página web oficial.