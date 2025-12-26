Reválidas 2026: este lunes inician las inscripciones a B/.7 por materia a nivel nacional

Las inscripciones para las reválidas , dirigidas a estudiantes de premedia y media que reprobaron menos de tres materias en el año escolar 2025, iniciarán el lunes 29 de diciembre a nivel nacional, informó el Ministerio de Educación (MEDUCA).

El costo de inscripción será de B/.7.00 por asignatura. De este monto, B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes, mientras que B/.2.00 se utilizarán para la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el desarrollo de las clases.

Le podría interesar: Reválidas 2026: MEDUCA publica los centros educativos para la recuperación académica

Los educadores que impartirán las reválidas deberán pertenecer al banco de elegibles del MEDUCA y cumplirán funciones temporales hasta la finalización del año escolar, bajo la modalidad TEFA.

Hasta el momento, el MEDUCA no cuenta con una cifra oficial de estudiantes reprobados en 2025; sin embargo, se espera que en las próximas semanas se conozca el total correspondiente a las 16 regiones educativas del país.

Calendario de reválidas 2026