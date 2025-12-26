Reválidas 2026: este lunes inician las inscripciones a B/.7 por materia a nivel nacional

Las inscripciones para las reválidas, dirigidas a estudiantes de premedia y media que reprobaron menos de tres materias en el año escolar 2025, iniciarán el lunes 29 de diciembre a nivel nacional, informó el Ministerio de Educación (MEDUCA).
Los educadores que impartirán las reválidas deberán pertenecer al banco de elegibles del MEDUCA y cumplirán funciones temporales hasta la finalización del año escolar, bajo la modalidad TEFA.
Hasta el momento, el MEDUCA no cuenta con una cifra oficial de estudiantes reprobados en 2025; sin embargo, se espera que en las próximas semanas se conozca el total correspondiente a las 16 regiones educativas del país.
Calendario de reválidas 2026
- Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.
- Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.
- Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.
- Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.
- Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026.
- Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.