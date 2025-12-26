Panamá Nacionales -  26 de diciembre de 2025 - 11:03

Reválidas 2026: este lunes inician las inscripciones a B/.7 por materia a nivel nacional

Los docentes que impartirán las clases de reválidas 2026 deberán pertenecer al banco de elegibles del MEDUCA.

Pronto iniciarán las reválidas 2026.

Pronto iniciarán las reválidas 2026.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Las inscripciones para las reválidas, dirigidas a estudiantes de premedia y media que reprobaron menos de tres materias en el año escolar 2025, iniciarán el lunes 29 de diciembre a nivel nacional, informó el Ministerio de Educación (MEDUCA).

El costo de inscripción será de B/.7.00 por asignatura. De este monto, B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes, mientras que B/.2.00 se utilizarán para la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el desarrollo de las clases.

Le podría interesar: Reválidas 2026: MEDUCA publica los centros educativos para la recuperación académica

Los educadores que impartirán las reválidas deberán pertenecer al banco de elegibles del MEDUCA y cumplirán funciones temporales hasta la finalización del año escolar, bajo la modalidad TEFA.

Hasta el momento, el MEDUCA no cuenta con una cifra oficial de estudiantes reprobados en 2025; sin embargo, se espera que en las próximas semanas se conozca el total correspondiente a las 16 regiones educativas del país.

Calendario de reválidas 2026

  • Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
  • Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
  • Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.
  • Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.
  • Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.
  • Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.
  • Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026.
  • Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.
En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de reválidas 2026: MEDUCA confirma fechas clave

Reválidas 2026: MEDUCA publica los centros educativos para la recuperación académica

MEDUCA se prepara para iniciar el proceso de inscripción de las reválidas 2026

Recomendadas

Más Noticias