Ministerio de la Mujer lamenta fallecimiento de exdirectora de INAMU

El Ministerio de la Mujer lamentó el fallecimiento de Adorinda Ortega de Portugal, exdirectora encargada del INAMU y defensora de los derechos de las mujeres.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de la Mujer lamentó el fallecimiento de la señora Adorinda Ortega de Portugal, quien se desempeñó como directora general encargada del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y dedicó gran parte de su vida a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en Panamá.

Mediante un mensaje oficial, la entidad destacó el compromiso y la vocación de servicio de Ortega de Portugal, así como su aporte al fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la protección y el bienestar de las mujeres y sus familias.

Durante su gestión al frente del INAMU, contribuyó al impulso de espacios de apoyo para mujeres víctimas de violencia, entre ellos los centros de atención integral, que buscan brindar acompañamiento, orientación y protección a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

El Ministerio de la Mujer reconoció su legado y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por la igualdad, la seguridad y el respeto de los derechos de las mujeres en el país.

