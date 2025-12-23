Reválidas 2026: MEDUCA define cómo se seleccionará a los docentes del programa

El Ministerio de Educación (MEDUCA) indicó que los docentes que participarán en las clases de reválidas 2026 deben formar parte del banco de elegibles y cumplir funciones temporales hasta la finalización del año (TEFA).

"Si hay alguna necesidad de algún docente que no esté en el banco de datos, entonces se va al permanente”, señaló la viceministra Académica, Agnes de Cotes, al detallar que los educadores permanentes también podrían participar en las inducciones.

Hasta el momento, el MEDUCA no cuenta con una cifra oficial de estudiantes reprobados en 2025, y se espera que en las próximas semanas se conozca el total correspondiente a las 16 regiones educativas del país.

"Padre de familia nosotros tenemos ya el Programa de Recuperación Academia en función, inscriba a su hijo, tenga la convectividad con su centro educativo, recoja la ficha que indica que su hijo reprobó la asignatura y busque el colegio que más le convenga de los que están…

Calendario de reválidas 2026

Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.

Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.

Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.

Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.

Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026.

Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.

El costo de inscripción es de B/.7.00 por asignatura, de los cuales B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/.2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.