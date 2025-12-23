Reválidas 2026: MEDUCA define cómo se seleccionará a los docentes del programa

El Ministerio de Educación (MEDUCA) indicó que los docentes que participarán en las clases de reválidas 2026 deben formar parte del banco de elegibles y cumplir funciones temporales hasta la finalización del año (TEFA).
Hasta el momento, el MEDUCA no cuenta con una cifra oficial de estudiantes reprobados en 2025, y se espera que en las próximas semanas se conozca el total correspondiente a las 16 regiones educativas del país.
Calendario de reválidas 2026
- Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.
- Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.
- Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.
- Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.
- Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026.
- Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.
El costo de inscripción es de B/.7.00 por asignatura, de los cuales B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/.2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.