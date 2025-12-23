Calendario de reválidas 2026: MEDUCA confirma fechas clave

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que el período de inscripciones para las reválidas o el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) iniciará el lunes 29 de diciembre y se extenderá hasta el 2 de enero de 2026, a nivel nacional.
Las clases se impartirán de lunes a viernes, en sesiones de 60 minutos. Todos los estudiantes deberán asistir a los centros educativos y cumplir con los reglamentos internos de cada plantel.
El costo de inscripción es de B/.7.00 por asignatura, de los cuales B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/.2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.
Calendario de reválidas 2026
- Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.
- Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.
- Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.
- Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.
- Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026.
- Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.