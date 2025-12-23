Calendario de reválidas 2026: MEDUCA confirma fechas clave

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que el período de inscripciones para las reválidas o el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) iniciará el lunes 29 de diciembre y se extenderá hasta el 2 de enero de 2026, a nivel nacional.

Las reválidas están dirigidas a estudiantes que hayan reprobado menos de tres asignaturas durante el año escolar 2025.

Las clases se impartirán de lunes a viernes, en sesiones de 60 minutos. Todos los estudiantes deberán asistir a los centros educativos y cumplir con los reglamentos internos de cada plantel.

El costo de inscripción es de B/.7.00 por asignatura, de los cuales B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/.2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.

Calendario de reválidas 2026