Panamá Nacionales -  23 de diciembre de 2025 - 11:22

Calendario de reválidas 2026: MEDUCA confirma fechas clave

El MEDUCA abrirá el período de inscripciones para las reválidas dirigidas a estudiantes que hayan reprobado menos de tres asignaturas durante el 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que el período de inscripciones para las reválidas o el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) iniciará el lunes 29 de diciembre y se extenderá hasta el 2 de enero de 2026, a nivel nacional.

Las reválidas están dirigidas a estudiantes que hayan reprobado menos de tres asignaturas durante el año escolar 2025.

Las clases se impartirán de lunes a viernes, en sesiones de 60 minutos. Todos los estudiantes deberán asistir a los centros educativos y cumplir con los reglamentos internos de cada plantel.

El costo de inscripción es de B/.7.00 por asignatura, de los cuales B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/.2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.

Calendario de reválidas 2026

  • Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
  • Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
  • Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.
  • Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.
  • Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.
  • Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.
  • Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026.
  • Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.
