Tercer PASE-U: ¿Estudiantes que hagan reválidas cobrarán o no el último pago?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) recordó que los estudiantes que deban realizar reválidas o que registren fracasos en sus asignaturas no podrán acceder al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ), previsto para enero de 2025.

La entidad explicó que el beneficio está condicionado al cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos, por lo que los estudiantes con bajo rendimiento o incumplimientos establecidos en el reglamento quedan automáticamente excluidos del último desembolso.

Motivos por los que se puede suspender el PASE-U

El IFARHU detalló que el pago del PASE-U puede ser suspendido o cancelado por diversas causas, entre ellas:

Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).

Falta de asistencia escolar, al no cumplir con el porcentaje mínimo exigido por asignatura.

Expulsión del centro educativo.

Uso indebido de los fondos otorgados por el programa.

Falsificación de documentos para acceder al beneficio.

Infracciones penales, confirmadas mediante sentencia en firme.

Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.

No asistir a la obligatoria “Escuela para Padres”.

Objetivos del programa PASE-U

El IFARHU reiteró que el PASE-U tiene como objetivo principal reducir el ausentismo escolar, la repitencia y la deserción, además de fomentar la asistencia regular y la permanencia en el sistema educativo.

El beneficio está dirigido a estudiantes de educación primaria, premedia, media y educación especial, siempre que cumplan con los criterios establecidos.

Montos del PASE-U por nivel educativo

Los montos anuales del programa, distribuidos en tres pagos, son los siguientes:

Educación primaria: B/.270.00 anuales (B/.90.00 cada tres meses).

Educación premedia: B/.360.00 anuales (B/.120.00 cada tres meses).

Educación media: B/.450.00 anuales (B/.150.00 cada tres meses).

Para evitar inconvenientes con el cobro, el IFARHU y el MEDUCA recomiendan a los estudiantes y acudientes cumplir con todos los requisitos académicos, mantener la asistencia escolar y estar atentos a los comunicados oficiales del programa.

Los interesados pueden ampliar la información en el apartado Preguntas Frecuentes del IFARHU.