Panamá Nacionales -  22 de diciembre de 2025 - 07:29

Tercer PASE-U: ¿Estudiantes que hagan reválidas cobrarán o no el último pago?

IFARHU advierte que estudiantes que hagan reválidas o incumplan requisitos no recibirán el tercer pago del PASE-U en enero de 2025.

Tercer PASE-U

Tercer PASE-U

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó que los estudiantes que deban realizar reválidas o que registren fracasos en sus asignaturas no podrán acceder al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), previsto para enero de 2025.

La entidad explicó que el beneficio está condicionado al cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos, por lo que los estudiantes con bajo rendimiento o incumplimientos establecidos en el reglamento quedan automáticamente excluidos del último desembolso.

Motivos por los que se puede suspender el PASE-U

El IFARHU detalló que el pago del PASE-U puede ser suspendido o cancelado por diversas causas, entre ellas:

  • Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).
  • Falta de asistencia escolar, al no cumplir con el porcentaje mínimo exigido por asignatura.
  • Expulsión del centro educativo.
  • Uso indebido de los fondos otorgados por el programa.
  • Falsificación de documentos para acceder al beneficio.
  • Infracciones penales, confirmadas mediante sentencia en firme.
  • Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.
  • No asistir a la obligatoria “Escuela para Padres”.
IFARHU anuncia pagos del Seguro Educativo 2025

Objetivos del programa PASE-U

El IFARHU reiteró que el PASE-U tiene como objetivo principal reducir el ausentismo escolar, la repitencia y la deserción, además de fomentar la asistencia regular y la permanencia en el sistema educativo.

El beneficio está dirigido a estudiantes de educación primaria, premedia, media y educación especial, siempre que cumplan con los criterios establecidos.

Montos del PASE-U por nivel educativo

Los montos anuales del programa, distribuidos en tres pagos, son los siguientes:

  • Educación primaria: B/.270.00 anuales (B/.90.00 cada tres meses).
  • Educación premedia: B/.360.00 anuales (B/.120.00 cada tres meses).
  • Educación media: B/.450.00 anuales (B/.150.00 cada tres meses).

Para evitar inconvenientes con el cobro, el IFARHU y el MEDUCA recomiendan a los estudiantes y acudientes cumplir con todos los requisitos académicos, mantener la asistencia escolar y estar atentos a los comunicados oficiales del programa.

Los interesados pueden ampliar la información en el apartado Preguntas Frecuentes del IFARHU.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU inicia jornada de pago de becas, PASE-U y Seguro Educativo desde el 22 de diciembre

Pagos del PASE-U llegan la próxima semana a varias provincias

PASE-U 2025: pagos del IFARHU confirmados para este 19 de diciembre

Recomendadas

Más Noticias