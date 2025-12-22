Tercer PASE-U: ¿Estudiantes que hagan reválidas cobrarán o no el último pago?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó que los estudiantes que deban realizar reválidas o que registren fracasos en sus asignaturas no podrán acceder al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), previsto para enero de 2025.
La entidad explicó que el beneficio está condicionado al cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos, por lo que los estudiantes con bajo rendimiento o incumplimientos establecidos en el reglamento quedan automáticamente excluidos del último desembolso.
Motivos por los que se puede suspender el PASE-U
El IFARHU detalló que el pago del PASE-U puede ser suspendido o cancelado por diversas causas, entre ellas:
- Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).
- Falta de asistencia escolar, al no cumplir con el porcentaje mínimo exigido por asignatura.
- Expulsión del centro educativo.
- Uso indebido de los fondos otorgados por el programa.
- Falsificación de documentos para acceder al beneficio.
- Infracciones penales, confirmadas mediante sentencia en firme.
- Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.
- No asistir a la obligatoria “Escuela para Padres”.
Objetivos del programa PASE-U
El IFARHU reiteró que el PASE-U tiene como objetivo principal reducir el ausentismo escolar, la repitencia y la deserción, además de fomentar la asistencia regular y la permanencia en el sistema educativo.
El beneficio está dirigido a estudiantes de educación primaria, premedia, media y educación especial, siempre que cumplan con los criterios establecidos.
Montos del PASE-U por nivel educativo
Los montos anuales del programa, distribuidos en tres pagos, son los siguientes:
- Educación primaria: B/.270.00 anuales (B/.90.00 cada tres meses).
- Educación premedia: B/.360.00 anuales (B/.120.00 cada tres meses).
- Educación media: B/.450.00 anuales (B/.150.00 cada tres meses).
Para evitar inconvenientes con el cobro, el IFARHU y el MEDUCA recomiendan a los estudiantes y acudientes cumplir con todos los requisitos académicos, mantener la asistencia escolar y estar atentos a los comunicados oficiales del programa.
Los interesados pueden ampliar la información en el apartado Preguntas Frecuentes del IFARHU.