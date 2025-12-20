Triple pago a jubilados y pensionados por cheque inicia este lunes 22 de diciembre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este lunes 22 de diciembre los jubilados y pensionados que reciben sus pagos por cheque podrán cobrar la segunda quincena de diciembre, así como los bonos permanentes y navideños correspondientes.

La institución detalló que los beneficiarios deberán acudir al edificio Bolívar, ubicado en la Vía Transístmica, para retirar sus cheques de pago.

Pagos para jubilados y pensionados en diciembre Pago de la quincena

El desembolso de la segunda quincena de diciembre para jubilados y pensionados que cobran mediante ACH y cheques se realizará desde el viernes 19 hasta el lunes 22 de diciembre.

Bono de B/. 60.00 – Ley 51 de 2005

Este bono será otorgado a todos los jubilados y pensionados de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales que se encuentren incluidos en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

jubilados-shutterstock.jpg Shutterstock

Bono de B/. 100.00 – Ley 70 de 2011

Aplica para jubilados y pensionados incluidos en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025 cuyo monto de pensión sea mayor de B/. 800.01 y hasta B/. 1,500.00, sin exceder los B/. 1,600.00.

Este grupo recibirá:

El bono de B/. 60.00, y un bono adicional de B/. 100.00, debido a que no se les reconoció el aumento escalonado establecido en el artículo 4 de la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011.

Bono de B/. 40.00 – Ley 438 de 2024

Será entregado a todos los jubilados y pensionados de IVM y Riesgos Profesionales que estuvieran vigentes en planilla durante la primera quincena de junio de 2024. No aplica para quienes ingresaron a planilla después de esa fecha.