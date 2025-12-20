Policía Nacional realiza allanamiento en Chitré permite ubicar artículos vinculados a hurto

Durante una diligencia de allanamiento por la Policía Nacional y registro realizada en el distrito de Chitré, las autoridades ubicaron artículos presuntamente vinculados a una investigación por el delito de hurto a una residencia, relacionada con un hecho ocurrido en la urbanización Caride.

La diligencia forma parte de las acciones desarrolladas por los estamentos de seguridad y el Ministerio Público para esclarecer este caso, en el que se investiga la sustracción de diversos bienes de una vivienda.

Policía Nacional ubicaron artículos relacionados con un hurto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2002406099412975969?s=20&partner=&hide_thread=false Durante una diligencia de allanamiento y registro en el distrito de Chitré, se ubicaron artículos vinculados a una investigación por el delito de hurto a una residencia, en un hecho ocurrido en la urbanización Caride. pic.twitter.com/dP57YzJHoV — Telemetro Reporta (@TReporta) December 20, 2025

Los artículos localizados fueron debidamente asegurados y puestos a órdenes de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los involucrados y avanzar en el proceso judicial.

Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar las acciones contra los delitos contra el patrimonio y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales.