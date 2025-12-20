Policía Nacional realiza allanamiento en Chitré permite ubicar artículos vinculados a hurto

Durante una diligencia de allanamiento por la Policía Nacional y registro realizada en el distrito de Chitré, las autoridades ubicaron artículos presuntamente vinculados a una investigación por el delito de hurto a una residencia, relacionada con un hecho ocurrido en la urbanización Caride.
La diligencia forma parte de las acciones desarrolladas por los estamentos de seguridad y el Ministerio Público para esclarecer este caso, en el que se investiga la sustracción de diversos bienes de una vivienda.
Policía Nacional ubicaron artículos relacionados con un hurto
Los artículos localizados fueron debidamente asegurados y puestos a órdenes de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los involucrados y avanzar en el proceso judicial.
Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar las acciones contra los delitos contra el patrimonio y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales.