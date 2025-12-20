Panamá Nacionales -  20 de diciembre de 2025 - 11:15

SENAN rescata a dos personas de embarcación semihundida al sur de la Isla Otoque

Unidades del SENAN rescataron a dos ciudadanos de una embarcación semihundida al sur de la Isla Otoque y los trasladaron a puerto seguro.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) arribaron a Punta Chame tras rescatar a dos ciudadanos que se encontraban a bordo de una embarcación semihundida al sur de la Isla Otoque.

De acuerdo con el informe, el rescate fue efectuado por la patrullera P-843, que brindó asistencia inmediata a las personas en riesgo y apoyó la maniobra de desembarque hasta un puerto seguro, garantizando su integridad física.

Posteriormente, los ciudadanos rescatados fueron trasladados para recibir atención médica, como parte de los protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias marítimas.

El SENAN reiteró su compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar y mantener operativos de vigilancia y rescate en aguas jurisdiccionales del país.

