SENAN rescata a dos personas de embarcación semihundida al sur de la Isla Otoque

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) arribaron a Punta Chame tras rescatar a dos ciudadanos que se encontraban a bordo de una embarcación semihundida al sur de la Isla Otoque.
De acuerdo con el informe, el rescate fue efectuado por la patrullera P-843, que brindó asistencia inmediata a las personas en riesgo y apoyó la maniobra de desembarque hasta un puerto seguro, garantizando su integridad física.
Posteriormente, los ciudadanos rescatados fueron trasladados para recibir atención médica, como parte de los protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias marítimas.
El SENAN reiteró su compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar y mantener operativos de vigilancia y rescate en aguas jurisdiccionales del país.