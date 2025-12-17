Autorizan compra de helicóptero para el SENAN por B/.10.1 millones

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 000, que autoriza la contratación, mediante procedimiento excepcional, entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa Agusta Westland Philadelphia Corporation (AWPC) para el suministro de un helicóptero de uso mixto modelo AW169, serie 69009, con motores Pratt & Whitney PW210A, destinado al Servicio Nacional Aeronaval ( SENAN ) .

La adquisición tendrá un costo de B/.10,197,440.00 y busca reforzar las capacidades operativas del SENAN, las cuales se han visto afectadas por la reducción de su flota aérea, especialmente en lo relacionado con misiones de seguridad, ayuda humanitaria y apoyo social en zonas de difícil acceso.

De acuerdo con lo expuesto ante el Consejo de Ministros, la flota de helicópteros resulta crucial para atender emergencias, brindar seguridad ciudadana, ejecutar operaciones humanitarias y garantizar la presencia del Estado en comunidades apartadas del país.

Fortalecimiento de la capacidad operativa del SENAN

Con la incorporación del helicóptero AW169, el Estado panameño fortalece su capacidad de respuesta en los ejes de seguridad ciudadana, ayuda humanitaria y desarrollo social, permitiendo una atención más oportuna a poblaciones vulnerables.

Durante la sesión del Gabinete se destacó la rentabilidad y eficiencia de esta aeronave, la cual cuenta con aviónica de última tecnología, capacidad para operaciones en vuelo visual e instrumental, así como ventajas en consumo de combustible y costos de mantenimiento, lo que representa un uso eficiente de los recursos públicos.

Evacuaciones médicas y atención de emergencias

Las autoridades resaltaron que estos medios aéreos permitirán realizar evacuaciones médicas urgentes en áreas donde la geografía agreste o las condiciones climáticas dificultan el acceso por otras vías, convirtiéndose en un elemento clave para salvaguardar la vida e integridad de la población.

Asimismo, el helicóptero será utilizado para el traslado rápido de personal de emergencia, la atención inmediata ante desastres naturales y el apoyo logístico en operaciones de seguridad, fortaleciendo la capacidad de respuesta del SENAN a nivel nacional.