MINSEG entregará cheques: Dónde será la entrega y quiénes cobran desde el martes 23 de diciembre

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informó que los exservidores públicos y jubilados de la institución y de los estamentos de seguridad podrán retirar los cheques correspondientes a prestaciones laborales adeudadas este martes 23 de diciembre.
La entrega se realizará en el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon, ubicado en la Cinta Costera, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Listado del Minseg para entrega cheques por prestaciones laborales
La entidad exhortó a los beneficiarios que residen en el interior del país y que aparezcan en el listado oficial de pagos a comunicarse al teléfono 516-2864, a fin de obtener información adicional y coordinar el retiro de los cheques.
El Minseg reiteró el llamado a los exservidores y jubilados a verificar previamente su inclusión en el listado, así como a acudir con la documentación requerida para agilizar el proceso de entrega.