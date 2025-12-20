Metro de Panamá inicia traslado de vigas de la Línea 3 desde el 22 de diciembre

El Metro de Panamá informó que a partir del lunes 22 de diciembre iniciará el proceso de equipamiento del tramo soterrado de la Línea 3, con el traslado de vigas por donde circularán los trenes tipo monorriel.
Horario de traslado de vigas, según Meteo de Panamá
El Metro de Panamá aclaró que no se realizarán traslados de vigas los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre, debido a las festividades de fin de año.
La empresa agradeció la comprensión de la ciudadanía, al tiempo que reiteró que estas labores son indispensables para el avance y puesta en marcha de la Línea 3, que beneficiará a miles de usuarios, especialmente en Panamá Oeste.