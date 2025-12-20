MEDUCA anuncia rediseño curricular desde el año escolar 2026

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció la implementación del Rediseño Curricular a partir del año escolar 2026, que abarcará desde preescolar hasta duodécimo grado, con la incorporación de competencias clave como habilidades socioemocionales y emprendimiento, alineadas a las demandas del mundo actual y del mercado laboral.

El anuncio se dio durante la presentación del informe “2025, un año de resultados”, un balance integral que recoge los principales avances de la gestión educativa, enfocada en la transformación del sistema, priorizando la calidad, la equidad y el bienestar estudiantil en todo el país.

Informe del MEDUCA muestra consolidación educativa

image

En el eje de aprendizaje y desarrollo profesional, MEDUCA informó que se han consolidado más de 30 redes educativas por especialidad, conectando a más de 51 mil docentes a nivel nacional. Como parte de este proceso, se impartieron más de 10 mil horas de capacitación, dirigidas a docentes, directores, supervisores y personal administrativo, fortaleciendo la formación continua del sistema educativo.

Asimismo, programas como Escuela de Líderes, Escuela para Padres, Entre Pares y el Consejo de Directores han permitido reforzar el liderazgo educativo, la gestión institucional y el acompañamiento pedagógico en los centros escolares.

2025 año de retos

Durante la presentación del informe, la ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que 2025 ha sido un año de retos, pero también de decisiones firmes y acciones concretas, orientadas a fortalecer el aprendizaje, modernizar la educación y responder con responsabilidad a las necesidades de la comunidad educativa.

El informe aborda áreas clave como aprendizaje, capacitación docente, innovación curricular, bienestar estudiantil, infraestructura, presupuesto y gestión administrativa, sentando las bases para la implementación del nuevo currículo en 2026.