20 de diciembre: ¿hasta qué hora rige la Ley Seca por el Día de Duelo Nacional?

La Ley Seca por el Día de Duelo Nacional estará vigente en Panamá este sabado 20 de diciembre , como parte de las disposiciones legales para conmemorar a las víctimas de la invasión de Estados Unidos de 1989.

De acuerdo con la Ley 157 de 2022, la medida entra en vigor desde las 12:01 a.m. del viernes 20 de diciembre y se extenderá hasta las 12:01 a.m. del sábado 21 de diciembre, completando un período de 24 horas de restricciones a nivel nacional.

Restricciones durante la Ley Seca por el 20 de diciembre

Durante la vigencia de la Ley Seca se aplican las siguientes disposiciones:

Prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el país.

Cierre obligatorio de cantinas, bares y discotecas.

Evitar la difusión de música estridente en medios de comunicación y establecimientos.

Las autoridades recuerdan que el incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones administrativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2001794530727858641&partner=&hide_thread=false Lamento decirles que los alcaldes no tenemos inherencia sobre ley seca del 20. Es ley de la república y si quieren algún cambio son los diputados los que tienen que actuar.



En pleno diciembre esto destruye el comercio nocturno del fin de semana en vez de aportar a la economía. — Mayer Mizrachi (@Mayer) December 18, 2025

Día de Duelo Nacional: memoria y reflexión

El 20 de diciembre fue declarado oficialmente Día de Duelo Nacional mediante la Ley 291 del 31 de marzo de 2022, en memoria de las víctimas de la invasión estadounidense de 1989, una de las fechas más sensibles en la historia contemporánea del país.

Durante esta jornada, instituciones públicas y privadas realizan actos solemnes y actividades conmemorativas, orientadas a la reflexión nacional y al homenaje de los caídos.

Reacciones y críticas por impacto económico

La medida ha generado reacciones en el ámbito económico y municipal. El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, expresó en su cuenta de X que los alcaldes no tienen competencia sobre la aplicación de la Ley Seca del 20 de diciembre.

“Es ley de la República y si quieren algún cambio son los diputados los que tienen que actuar. En pleno diciembre esto destruye el comercio nocturno del fin de semana en vez de aportar a la economía”, señaló. “Es ley de la República y si quieren algún cambio son los diputados los que tienen que actuar. En pleno diciembre esto destruye el comercio nocturno del fin de semana en vez de aportar a la economía”, señaló.

El debate sobre el alcance de la Ley Seca y su impacto en el comercio nocturno suele reactivarse cada año, especialmente durante la temporada alta de fin de año.