Ley seca este 20 de diciembre: período de prohibición de venta de bebidas alcohólicas

De acuerdo con la Ley 291 del 31 de marzo de 2022, el 20 de diciembre de cada año, declarado Día de Duelo Nacional, el pabellón nacional deberá izarse a media asta en todo el territorio nacional. Además, se prohíbe la música estridente, así como el consumo y la venta de bebidas alcohólicas.
Las personas que infrinjan lo dispuesto en la ley serán sancionadas con multas que oscilan entre B/. 500.00 y B/. 5,000.00, según determinen las autoridades municipales.
Asimismo, de acuerdo con el Código de Trabajo, los días de duelo nacional y descanso obligatorio son el 9 de enero, el Viernes Santo y el 20 de diciembre.