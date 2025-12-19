Panamá Nacionales -  19 de diciembre de 2025 - 11:12

Ley seca este 20 de diciembre: período de prohibición de venta de bebidas alcohólicas

Las personas que infrinjan lo dispuesto en la ley del 20 de diciembre serán sancionadas con multas que oscilan los B/. 5,000.00.

De acuerdo con la Ley 291 del 31 de marzo de 2022, el 20 de diciembre de cada año, declarado Día de Duelo Nacional, el pabellón nacional deberá izarse a media asta en todo el territorio nacional. Además, se prohíbe la música estridente, así como el consumo y la venta de bebidas alcohólicas.

La normativa establece que estas prohibiciones estarán vigentes desde las 12:01 a.m. del 20 de diciembre hasta las 12:01 a.m. del 21 de diciembre, periodo durante el cual también queda prohibida la realización de espectáculos musicales. Las autoridades municipales serán las encargadas de velar por el cumplimiento de estas disposiciones.

