Ley seca este 20 de diciembre: período de prohibición de venta de bebidas alcohólicas

De acuerdo con la Ley 291 del 31 de marzo de 2022 , el 20 de diciembre de cada año, declarado Día de Duelo Nacional, el pabellón nacional deberá izarse a media asta en todo el territorio nacional. Además, se prohíbe la música estridente, así como el consumo y la venta de bebidas alcohólicas.

La normativa establece que estas prohibiciones estarán vigentes desde las 12:01 a.m. del 20 de diciembre hasta las 12:01 a.m. del 21 de diciembre, periodo durante el cual también queda prohibida la realización de espectáculos musicales. Las autoridades municipales serán las encargadas de velar por el cumplimiento de estas disposiciones.

Las personas que infrinjan lo dispuesto en la ley serán sancionadas con multas que oscilan entre B/. 500.00 y B/. 5,000.00, según determinen las autoridades municipales.

Asimismo, de acuerdo con el Código de Trabajo, los días de duelo nacional y descanso obligatorio son el 9 de enero, el Viernes Santo y el 20 de diciembre.