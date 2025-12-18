Los Santos Nacionales -  18 de diciembre de 2025 - 13:57

IFARHU anuncia pagos del Seguro Educativo 2025 a partir del lunes 22 de diciembre

IFARHU informó las fechas de pago del Seguro Educativo 2025 en Los Santos para primaria, premedia y media. Conoce días y horarios.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección Provincial de Los Santos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó la programación de pagos del Seguro Educativo, correspondiente al primer y segundo desembolso de becas y asistencias económicas del año 2025.

Este pago está dirigido a estudiantes de los niveles de Primaria, Premedia y Media, beneficiarios de los programas administrados por la institución.

De acuerdo con el cronograma oficial, la jornada de pago se realizará los días:

  • Jueves 18 de diciembre
  • Viernes 19 de diciembre
  • Lunes 22 de diciembre
  • Martes 23 de diciembre

Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El IFARHU exhortó a los acudientes y beneficiarios a verificar previamente los requisitos, asistir en la fecha correspondiente y mantenerse atentos a cualquier reprogramación que pueda ser anunciada por la regional.

Para información actualizada sobre próximas jornadas de pago, la institución recomienda consultar su página web oficial y los comunicados emitidos por las direcciones regionales.

