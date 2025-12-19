INEC revela crecimiento de Panamá de un 4.2% hasta septiembre de 2025

La economía de Panamá registró un crecimiento real de 4.2% durante el período acumulado de enero a septiembre de 2025, reflejando una clara recuperación frente al 2.0% alcanzado en el mismo lapso de 2024, según los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) real divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo ( INEC ) .

De acuerdo con un informe económico preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este desempeño se logró en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones comerciales, conflictos geopolíticos y factores internos como paralizaciones laborales en sectores específicos durante el segundo trimestre. A pesar de ello, la economía panameña mostró capacidad de adaptación y resiliencia, manteniendo una trayectoria de crecimiento sostenido.

Noticia que te puede interesar: Pagarán bono navideño 2025 de $500 a funcionarios del Órgano Judicial

Crecimiento trimestral confirma tendencia positiva, según INEC

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2002023210825429077?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá registró un crecimiento económico de 4.2% de enero a septiembre de 2025, evidenciando una recuperación frente al 2.0% alcanzado en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los resultados del PIB real divulgados por INEC, informó el @Mef_Pma. pic.twitter.com/0QgKAnREMD — Telemetro Reporta (@TReporta) December 19, 2025

En términos trimestrales, el PIB real creció 3.9% interanual en el tercer trimestre de 2025, dando continuidad a la recuperación iniciada a finales de 2024, cuando el crecimiento fue de 4.8%, y fortalecida en el primer trimestre de 2025 con 5.2%.

Aunque el crecimiento se moderó en el segundo trimestre (3.4%), la evolución reciente confirma una dinámica económica estable y positiva, respaldada por sectores clave de la economía nacional.

Transporte y Canal de Panamá lideran el crecimiento

El crecimiento económico estuvo impulsado principalmente por sectores estratégicos, destacando transporte, almacenamiento y correo, con un aumento acumulado de 15.3%, seguido por hoteles y restaurantes (5.9%), actividades financieras y de seguros (5.5%) y actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas (4.6%).

El sector de transporte fue el principal motor del crecimiento, aportando 45.1% del aumento total del PIB, impulsado por la operación a plena capacidad del Canal de Panamá, favorecida por mejores condiciones climáticas, así como por el dinamismo del comercio internacional y el crecimiento del transporte aéreo y terrestre.

Turismo, banca y servicios especializados en alza

El buen desempeño de hoteles y restaurantes respondió al incremento del número de visitantes y del gasto turístico, mientras que las actividades financieras y de seguros reflejaron la expansión del crédito, el aumento de los depósitos y mayores ingresos por comisiones en el Centro Bancario Internacional.

turismo-panamá-telemetro.jpg

Por su parte, las actividades inmobiliarias y profesionales se beneficiaron del mayor dinamismo de servicios especializados, incluyendo áreas contables, jurídicas, científicas y administrativas.

Construcción y comercio mantienen crecimiento moderado

Otros sectores también mostraron un desempeño positivo. El comercio al por mayor y menor creció 3.1%, impulsado principalmente por el comercio minorista interno. La construcción aumentó 2.1%, respaldada por proyectos privados y por el avance de obras estratégicas como la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

En contraste, el sector agropecuario registró una contracción acumulada de -0.9%, asociada principalmente a factores coyunturales en la producción y exportación de banano. No obstante, otros rubros agrícolas mostraron crecimiento, como la producción porcina y avícola, arroz y maíz, así como el aumento de las exportaciones de piña y sandía.

Perspectivas favorables para el crecimiento y el empleo

En conjunto, los resultados confirman que Panamá avanza en una recuperación económica gradual y sostenida, apoyada en pilares como el Canal de Panamá, el turismo y los servicios financieros, con una base productiva que se fortalece y perspectivas favorables para seguir dinamizando el crecimiento y la generación de empleo bien remunerado.