Precios de los metales hoy: oro sube, cobre baja y así cotizan en la Bolsa de Metales de Londres

Los precios de los metales continúan mostrando movimientos en el mercado internacional. De acuerdo con los valores reportados por la Bolsa de Metales de Londres al 19 de febrero de 2026, el oro registró un aumento, mientras que el cobre mostró una disminución en su cotización.
Según los datos publicados:
- Oro: $4,975.9 (al alza)
- Plata: $77.56
- Cobre: $12,625.9 por tonelada métrica (en descenso)
Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado internacional de materias primas, influenciada por la demanda industrial y el comportamiento de los inversionistas.
Precio de los metales: Cobre registra demanda global
El expresidente de la Cámara Minera de Panamá, Roberto Cuevas, explicó que el cobre mantiene una fuerte demanda global, especialmente por el crecimiento tecnológico.
Además, indicó que metales preciosos como el oro y la plata continúan siendo considerados activos seguros en tiempos de incertidumbre económica.
El comportamiento de estos metales suele ser seguido de cerca en Panamá, especialmente por su impacto en el sector minero, la economía y las inversiones internacionales.