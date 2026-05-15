Panamá perdió $3,500 millones tras la suspensión de Cobre Panamá

Panamá habría dejado de percibir aproximadamente $3,500 millones en contribución económica entre 2024 y 2025 tras la suspensión de operaciones de Cobre Panamá, de acuerdo con el más reciente informe de transparencia fiscal y contribución económica presentado por First Quantum Minerals.

La cifra incluye alrededor de $1,100 millones en impuestos y regalías que, de acuerdo con la empresa, habrían ingresado al Estado panameño bajo el régimen fiscal previo a la suspensión. Según el reporte, el impacto económico equivale aproximadamente a cerca de $1,000 por cada panameño.

Aportes de Cobre Panamá a la economía nacional

First Quantum indicó que solo en 2025 Cobre Panamá habría aportado al menos $1,800 millones a la economía nacional si la operación hubiera permanecido activa. Esa contribución proyectada incluía más de $600 millones en ingresos gubernamentales, más de $250 millones en salarios y aproximadamente $930 millones en compras locales.

Sin embargo, el informe refleja que la contribución económica directa registrada para Panamá en 2025 fue de apenas $242 millones, una cifra significativamente menor frente al aporte estimado bajo operación regular.

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El reporte incluye además un cuadro comparativo global donde Panamá aparece muy por debajo de otros países donde opera First Quantum. De acuerdo con la proyección económica presentada por la compañía, de haber continuado operativa, Cobre Panamá habría representado la segunda mayor contribución económica global de First Quantum, únicamente detrás de Zambia, país donde la empresa opera dos minas y que registró una contribución de $3,459 millones durante 2025.

Impacto económico tras paralización

La diferencia entre los $242 millones reportados y los $1,800 millones proyectados evidencia, según el informe, la magnitud del impacto económico derivado de la paralización de la mina en Panamá.

El reporte sostiene que la suspensión impactó directamente el movimiento económico nacional, afectando el encadenamiento productivo, proveedores, contratistas, comercios y miles de familias vinculadas de manera directa e indirecta a la operación minera.

“Cuando una operación de esta magnitud se detiene, el impacto se siente en toda la economía… desde impuestos y regalías hasta pequeños negocios y familias panameñas”, señala el documento. “Cuando una operación de esta magnitud se detiene, el impacto se siente en toda la economía… desde impuestos y regalías hasta pequeños negocios y familias panameñas”, señala el documento.

Manejo económico y operativo del proyecto

La compañía también detalló el manejo económico y operativo del proyecto durante el periodo de suspensión.

“Cobre Panamá permaneció en una fase de Preservación y Gestión Segura (“P&SM”) durante todo el 2025, con la producción suspendida. Nuestro enfoque durante el año estuvo centrado en la gestión responsable del sitio, la protección ambiental y el relacionamiento transparente con el Gobierno de Panamá y con el público”, indicó Ryan MacWilliam, Chief Financial Officer de First Quantum.

“Tras la aprobación formal del programa P&SM, la Compañía embarcó 122,520 toneladas métricas secas de concentrado de cobre almacenado durante el año. Los ingresos aproximados de US$312 millones provenientes de la venta de concentrado fueron destinados a financiar las actividades de P&SM, incluyendo monitoreo ambiental, integridad del sitio, costos laborales y compras locales”, añadió.

Compromiso y actividades de preservación

Según la empresa, las actividades de preservación permitieron sostener más de 1,700 empleos entre trabajadores y contratistas en Panamá durante 2025, además de generar aproximadamente $107 millones en compras locales y cerca de $30 millones en regalías vinculadas a las exportaciones de concentrado.

“Para First Quantum es importante que las contribuciones económicas asociadas a Cobre Panamá, incluyendo empleo, compras locales y actividad económica en general, se traduzcan en beneficios tangibles y duraderos para el pueblo panameño”, sostuvo MacWilliam.

“Seguimos comprometidos con la transparencia, el diálogo constructivo y el relacionamiento continuo con el Gobierno de Panamá y otros grupos de interés, mientras trabajamos hacia una resolución amistosa y sostenible que apoye resultados compartidos a largo plazo”, concluyó.

El informe vuelve a poner sobre la mesa el impacto económico de la suspensión de Cobre Panamá y la magnitud de los recursos que dejaron de circular en la economía panameña durante los últimos dos años.