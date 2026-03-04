Pago de PASE-U reprogramados: centros de cobro para este jueves 5 de marzo

Como parte del calendario de reprogramación, el IFARHU anunció que este jueves 5 de marzo de 2026 se realizará la entrega de cheques del tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) para los beneficiarios que no pudieron cobrar en su fecha original.

Centros de atención y corregimientos convocados

La jornada de este jueves se concentrará en el Gimnasio Beto Remón en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., donde se atenderá a los estudiantes residentes en los corregimientos de:

Santa Ana

Calidonia

San Felipe

Curundú.

El objetivo de estas jornadas especiales es garantizar que ningún estudiante elegible se quede sin el beneficio correspondiente al cierre del año escolar 2025.

Conoce aquí que centros educativos estarán cobrando el beneficio:

Requisitos obligatorios para el retiro del beneficio

Para hacer efectivo el tercer pago de PASE-U, los acudientes deben presentar la documentación completa en los centros de pago: