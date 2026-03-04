Pago de PASE-U reprogramados: centros de cobro para este jueves 5 de marzo

Como parte del calendario de reprogramación, el IFARHU anunció que este jueves 5 de marzo de 2026 se realizará la entrega de cheques del tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para los beneficiarios que no pudieron cobrar en su fecha original.
Centros de atención y corregimientos convocados
La jornada de este jueves se concentrará en el Gimnasio Beto Remón en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., donde se atenderá a los estudiantes residentes en los corregimientos de:
- Santa Ana
- Calidonia
- San Felipe
- Curundú.
El objetivo de estas jornadas especiales es garantizar que ningún estudiante elegible se quede sin el beneficio correspondiente al cierre del año escolar 2025.
Conoce aquí que centros educativos estarán cobrando el beneficio:
Requisitos obligatorios para el retiro del beneficio
Para hacer efectivo el tercer pago de PASE-U, los acudientes deben presentar la documentación completa en los centros de pago:
- Fotocopia del boletín con las notas del tercer trimestre 2025 (promedio mínimo de 3.0).
- Cédula física vigente y en buen estado del estudiante.
- Cédula vigente del acudiente o representante legal.
- En caso de enviar a un tercero, se requiere una nota de autorización firmada y copias de las cédulas de todas las partes involucradas.