IMA habilitará una nueva AgroTienda muy pronto en el interior del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) habilita con mobiliario y sistemas de refrigeración el Mercado de Río Hato, donde operará una AgroTienda para proveer alimentos de calidad a los residentes de este sector de la provincia de Coclé.
Nuevas AgroTiendas del Pueblo del IMA
Próximamente, el IMA inaugurará una nueva tienda en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz, donde no solo se ofrecerán alimentos, sino también productos cárnicos para los consumidores.
Las otras nuevas AgroTiendas del Pueblo estarán disponibles en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos y Panamá.