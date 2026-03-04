Coclé Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 12:00

IMA habilitará una nueva AgroTienda muy pronto en el interior del país

La nueva AgroTienda del IMA ha sido inspeccionada por el equipo de Agroindustrias, quienes han renovado la infraestructura.

Ana Canto
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) habilita con mobiliario y sistemas de refrigeración el Mercado de Río Hato, donde operará una AgroTienda para proveer alimentos de calidad a los residentes de este sector de la provincia de Coclé.

Las instalaciones han sido inspeccionadas por el equipo de Agroindustrias, que ha renovado la infraestructura, reactivado los cuartos fríos y realizado trabajos para el tratamiento de aguas residuales.

Nuevas AgroTiendas del Pueblo del IMA

Próximamente, el IMA inaugurará una nueva tienda en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz, donde no solo se ofrecerán alimentos, sino también productos cárnicos para los consumidores.

Las otras nuevas AgroTiendas del Pueblo estarán disponibles en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos y Panamá.

