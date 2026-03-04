Panamá vs. Tigers: cómo y dónde ver en vivo el partido de este miércoles

Este miércoles, Panamá continúa con sus juegos de exhibición de cara al Clásico Mundial de Béisbol, que inicia este jueves en Estados Unidos. En esta ocasión, la novena panameña se medirá ante los Detroit Tigers en el Publix Field at Joker Marchant Stadium, en Florida.
Alineación de Panamá vs. Tigers
- José Caballero (SS)
- Allen Córdoba (CF)
- Edmundo Sosa (3B)
- Miguel Amaya (DH)
- Johan Camargo (1B)
- Christian Bethancourt (C)
- Jonathan Araúz (B2)
- Jhony Santos (LF)
- Luis Castillo (RF)
- Jaime Barría (L)