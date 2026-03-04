Béisbol Deportes -  4 de marzo de 2026 - 11:48

Panamá vs. Tigers: cómo y dónde ver en vivo el partido de este miércoles

El partido Panamá vs. Los Tigers está programado para la 1:00 p.m. y servirá como partido previo al Clásico Mundial de Béisbol.

Imágenes del partido Panamá vs. Yankees

Imágenes del partido Panamá vs. Yankees, el 3 de marzo de 2026. 

FEDEBEIS
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles, Panamá continúa con sus juegos de exhibición de cara al Clásico Mundial de Béisbol, que inicia este jueves en Estados Unidos. En esta ocasión, la novena panameña se medirá ante los Detroit Tigers en el Publix Field at Joker Marchant Stadium, en Florida.

El encuentro está programado para la 1:05 p.m. y servirá como partido previo al debut oficial de Panamá en el torneo. Además del portal oficial de la Major League Baseball (MLB), los aficionados podrán seguir las alineaciones, estadísticas y actualizaciones en tiempo real del compromiso a través de su plataforma digital.

Alineación de Panamá vs. Tigers

  • José Caballero (SS)
  • Allen Córdoba (CF)
  • Edmundo Sosa (3B)
  • Miguel Amaya (DH)
  • Johan Camargo (1B)
  • Christian Bethancourt (C)
  • Jonathan Araúz (B2)
  • Jhony Santos (LF)
  • Luis Castillo (RF)
  • Jaime Barría (L)
panamavs.tigers - fedebeis - lineup
