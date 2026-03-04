Proyecto de ley para agua gratis en combos avanza a segundo debate

El Proyecto de Ley 498 , que busca que los restaurantes de comida rápida ofrezcan la opción de agua sin costo adicional dentro de los combos, pasará a segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá.

La iniciativa tiene como objetivo promover opciones de bebidas más saludables entre los consumidores y contribuir a la prevención de enfermedades asociadas al consumo de bebidas azucaradas.

Contenido relacionado: Diputados de Vamos se retiran del Pleno tras rechazo a citar al administrador de la AMP

Diputado explica el objetivo de la propuesta de ley

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029237204359249954?s=20&partner=&hide_thread=false El Proyecto de Ley 498 sobre que busca que se ofrezca la opción de agua sin costo adicional en los combos de comida rápida en la República de Panamá, pasará a ser discutido en segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional.



“El objetivo principal de esta ley es garantizar… pic.twitter.com/gQXD0U1djb — Telemetro Reporta (@TReporta) March 4, 2026

El diputado Ernesto Cedeño, proponente del proyecto, explicó que actualmente existen restaurantes de comida rápida en Panamá que venden combos sin ofrecer la alternativa de agua.

“Ya existen en Panamá restaurantes que otorgan comidas rápidas, pero no le dan la opción de agua. Lo que nosotros buscamos es que el que te da a vender estos combos, te dé la opción de que tú escojas el agua, si así lo deseas, sin costo adicional para el contribuyente”, señaló.

Busca fomentar hábitos más saludables

De aprobarse la propuesta en los próximos debates, los establecimientos que comercializan combos de comida rápida deberán incluir la opción de agua dentro de sus ofertas, permitiendo a los consumidores elegir esta alternativa sin pagar un costo extra.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos legislativos orientados a promover mejores hábitos alimenticios y reducir riesgos para la salud pública.