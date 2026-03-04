MIDES logra que más de 120 jóvenes en San Miguelito retomen sus estudios en CEFODEA

MIDES logra que jóvenes retomen sus estudios en CEFODEA.

Un total de 120 adolescentes iniciaron su año escolar en el renovado Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA). La estrategia del Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) busca la reinserción social de jóvenes entre 14 y 17 años.

image (2) El MIDES busca la reinserción social de jóvenes entre 14 y 17 años. MIDES

Educación técnica y premedia bajo la gestión del MIDES

El centro garantiza que los estudiantes culminen su educación premedia y obtengan una especialización técnica certificada. Tras una inversión superior a los 50 mil balboas, el MIDES modernizó aulas y talleres en áreas estratégicas como Informática, Mecánica, Soldadura, Cocina y Construcción. Este entorno equipado permite a los jóvenes desarrollar herramientas concretas para su inserción laboral y emprendimiento futuro.

image (1) Un total de 120 adolescentes iniciaron su año escolar. MIDES

MIDES: oportunidades reales para el futuro en San Miguelito

Durante el inicio de clases, la ministra Beatriz Carles motivó a los estudiantes a culminar sus estudios con excelencia académica. El MIDES resalta casos de éxito como el de Álvaro Rodríguez, quien con 17 años lidera el rendimiento escolar del plantel.

Al finalizar su formación, los alumnos completarán 500 horas de práctica profesional, consolidando a CEFODEA como una plataforma clave para el desarrollo juvenil.