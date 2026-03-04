Vacantes de empleos: MITRADEL y la CCIAP anuncian ofertas laborales disponibles en Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) anunciaron la apertura de nuevas vacantes de empleos para el mes de marzo.

Perfiles técnicos y administrativos en el MITRADEL

A través de sus plataformas de intermediación laboral, el MITRADEL busca conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren perfiles específicos. Entre las posiciones disponibles destacan:

Encargado de bodega

Mecánico de equipo pesado

Contador y Recursos Humanos

El sitio web https://empleospanama.gob.pa/ se encuentra habilitado para la postulación a las vacantes anunciadas por MITRADEL.

Vacantes disponibles en la CCIAP

Por su parte, la CCIAP ha divulgado requerimientos de sus empresas miembros para fortalecer diversas áreas operativas y técnicas. Los interesados pueden aplicar a vacantes como:

Secretaria de abogado

Asistente técnico

Analista de licitaciones

Las autoridades recomiendan a los aspirantes mantener sus hojas de vida actualizadas y seguir los canales oficiales de ambas instituciones para formalizar sus aplicaciones y participar en las entrevistas de selección.

Para aplicar a estas vacantes, los interesados pueden ingresar al sitio web: panacamara.com.