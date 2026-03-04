Vacantes de empleos: MITRADEL y la CCIAP anuncian ofertas laborales disponibles en Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) anunciaron la apertura de nuevas vacantes de empleos para el mes de marzo.
Perfiles técnicos y administrativos en el MITRADEL
A través de sus plataformas de intermediación laboral, el MITRADEL busca conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren perfiles específicos. Entre las posiciones disponibles destacan:
-
Encargado de bodega
-
Mecánico de equipo pesado
-
Contador y Recursos Humanos
El sitio web https://empleospanama.gob.pa/ se encuentra habilitado para la postulación a las vacantes anunciadas por MITRADEL.
Vacantes disponibles en la CCIAP
Por su parte, la CCIAP ha divulgado requerimientos de sus empresas miembros para fortalecer diversas áreas operativas y técnicas. Los interesados pueden aplicar a vacantes como:
-
Secretaria de abogado
-
Asistente técnico
-
Analista de licitaciones
Las autoridades recomiendan a los aspirantes mantener sus hojas de vida actualizadas y seguir los canales oficiales de ambas instituciones para formalizar sus aplicaciones y participar en las entrevistas de selección.
Para aplicar a estas vacantes, los interesados pueden ingresar al sitio web: panacamara.com.