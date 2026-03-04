Sancionan a conductor de bus Chepo – Panamá por manejar en vía contraria

Un conductor de un bus de la ruta Chepo – Ciudad de Panamá fue sancionado por unidades de la Policía Nacional de Panamá, luego de que insistiera en circular en vía contraria.
La acción se dio tras una denuncia ciudadana difundida mediante un video en redes sociales, lo que permitió a las autoridades ubicar el vehículo tipo coaster involucrado en la infracción.
Faltas aplicadas al conductor de bus Chepo - Panamá
De acuerdo con la Policía Nacional, el conductor fue sancionado por incurrir en varias faltas establecidas en la normativa de tránsito:
- Falta 54: obstrucción del tránsito.
- Falta 59: desatender señales de tránsito.
- Falta 47: manejo desordenado.
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores del transporte público y particular a respetar las normas viales para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios y peatones.
Asimismo, destacaron la importancia de las denuncias ciudadanas y del uso de las redes sociales para reportar situaciones que ponen en riesgo la seguridad en las vías.