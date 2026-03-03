CEPANIM 2026: ¿Si el beneficiario falleció, pierde el pago?

El pago del CEPANIN está programado para junio de 2026.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en caso de fallecimiento del beneficiario del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM), el derecho al cobro no se pierde. El beneficio podrá ser reclamado por el cónyuge sobreviviente o por los hijos.

Para ello, los familiares deberán presentar la documentación que acredite el parentesco, así como el acta de defunción.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Según la entidad, cerca de 424,596 panameños podrán cobrar el CEPANIM, por un monto total estimado en B/.250 millones.

Pago del CEPANIM en junio

El MEF indicó que los extrabajadores públicos y privados jubilados serán beneficiarios del certificado, que responde a los intereses correspondientes al período 1983-2017, derivados de la retención del décimo tercer mes y sustentados en un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La entidad trabaja para que, a partir de abril, los ciudadanos puedan acceder a la plataforma digital destinada al reclamo del CEPANIM, cuyo retiro está previsto desde junio de 2026.

https://www.instagram.com/reels/DVbj7KijcgR/