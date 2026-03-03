Panamá Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 15:54

MOP atiende socavón de gran magnitud cerca de parada del Metro en Pan de Azúcar

El MOP realiza trabajos para estabilizar un socavón cerca de la parada del Metro en Pan de Azúcar, San Miguelito. Conoce qué causó el daño y las labores.

@MOP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Personal del Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP) atiende un socavón de gran magnitud ubicado contiguo a la parada del Metro en Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

La entidad informó que ya se ejecutan trabajos para estabilizar el área afectada y reducir riesgos para peatones y conductores que transitan por la zona.

Trabajos que realiza el MOP en el área afectada

De acuerdo con el MOP, como parte de las labores en el sitio se realizó el corte de la losa para delimitar el área comprometida. Posteriormente, se procedió al retiro del material con el uso de retroexcavadoras y camiones volquetes, además de la confección de un cajón pluvial.

También se está utilizando maquinaria especializada con el objetivo de:

  • Estabilizar la zona afectada.
  • Evitar desprendimientos de tierra por erosión del terreno.
  • Reducir riesgos en la vía.

Técnica aplicada para estabilizar el terreno

La institución explicó que durante la intervención se aplicó la técnica de matacán y se canalizaron las aguas subterráneas.

Según el MOP, estas acciones permitirán entregar un terreno estable y en condiciones seguras, eliminando riesgos tanto para peatones como para conductores, y garantizando una vía más segura y transitable.

Qué provocó el socavón

De acuerdo con la entidad, el socavón se originó debido a corrientes de agua subterránea, lo que comprometió la base del terreno en ese sector.

Por esta razón, las autoridades indicaron que se realizará un trabajo integral para atender la falla desde su origen y evitar que el problema vuelva a repetirse en el área.

