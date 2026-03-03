Universidad de Panamá: cuándo inician las clases del primer semestre 2026

La Universidad de Panamá ya publicó su calendario académico para 2026, en el que se detallan las fechas clave del inicio de clases, matrícula y evaluaciones para los estudiantes.

De acuerdo con el cronograma oficial, las clases del primer semestre comenzarán el lunes 23 de marzo, mientras que el segundo semestre se desarrollará del 17 de agosto al 12 de diciembre.

Período de verano en la Universidad de Panamá

Durante los primeros meses del año, los estudiantes se encuentran cursando el período de verano, el cual finalizará el 7 de marzo con la entrega oficial de calificaciones. Este periodo forma parte del calendario académico previo al inicio del primer semestre del año.

Fechas clave del primer semestre 2026

Según el calendario académico de la Universidad de Panamá, estas son las principales fechas para los estudiantes:

Matrícula de primer ingreso:

Del 2 al 7 de marzo

Matrícula para estudiantes regulares:

Del 9 al 21 de marzo

Pago de matrícula:

Del 3 de marzo al 4 de abril

Inicio de clases:

23 de marzo

Exámenes finales:

Del 6 al 18 de julio

Estas fechas son importantes para que los estudiantes puedan completar a tiempo su proceso de inscripción y evitar inconvenientes al inicio del semestre.