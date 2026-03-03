Universidad de Panamá: cuándo inician las clases del primer semestre 2026

La Universidad de Panamá ya publicó su calendario académico para 2026, en el que se detallan las fechas clave del inicio de clases, matrícula y evaluaciones para los estudiantes.
Período de verano en la Universidad de Panamá
Durante los primeros meses del año, los estudiantes se encuentran cursando el período de verano, el cual finalizará el 7 de marzo con la entrega oficial de calificaciones. Este periodo forma parte del calendario académico previo al inicio del primer semestre del año.
Fechas clave del primer semestre 2026
Según el calendario académico de la Universidad de Panamá, estas son las principales fechas para los estudiantes:
Matrícula de primer ingreso:
-
Del 2 al 7 de marzo
Matrícula para estudiantes regulares:
-
Del 9 al 21 de marzo
Pago de matrícula:
-
Del 3 de marzo al 4 de abril
Inicio de clases:
-
23 de marzo
Exámenes finales:
-
Del 6 al 18 de julio
Estas fechas son importantes para que los estudiantes puedan completar a tiempo su proceso de inscripción y evitar inconvenientes al inicio del semestre.