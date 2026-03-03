Alcaldía de Panamá abre cursos gratuitos de ballet, hip hop y danza para niños

La Alcaldía de Panamá informó que ya están abiertas las inscripciones para cursos gratuitos de ballet, hip hop urbano y danza moderna, dirigidos a niños desde los 3 años en adelante. La iniciativa busca promover el arte y la actividad cultural entre la niñez y las familias de la ciudad.
Cómo inscribirse en los cursos de danza
Las personas interesadas en inscribir a sus hijos pueden hacerlo a través de:
- Las líneas telefónicas 6694-0742 y 506-9940 de la Dirección de Cultura y Turismo.
- De forma presencial en las oficinas administrativas del Parque Norte.
Las autoridades municipales invitaron a los padres de familia a aprovechar estos cursos gratuitos, que forman parte de las actividades culturales impulsadas por el municipio.