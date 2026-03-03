Panamá Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 14:22

Alcaldía de Panamá abre cursos gratuitos de ballet, hip hop y danza para niños

La Alcaldía de Panamá abrió inscripciones para cursos gratuitos de ballet, hip hop urbano y danza moderna en Parque Norte, Chilibre.

Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que ya están abiertas las inscripciones para cursos gratuitos de ballet, hip hop urbano y danza moderna, dirigidos a niños desde los 3 años en adelante. La iniciativa busca promover el arte y la actividad cultural entre la niñez y las familias de la ciudad.

Alcaldía de Panamá: cuándo inician las clases

De acuerdo con la información oficial, las clases comenzarán el próximo 7 de marzo y se desarrollarán en el Parque Norte, ubicado en el corregimiento de Chilibre. El horario establecido para los cursos será de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Cómo inscribirse en los cursos de danza

Las personas interesadas en inscribir a sus hijos pueden hacerlo a través de:

  • Las líneas telefónicas 6694-0742 y 506-9940 de la Dirección de Cultura y Turismo.
  • De forma presencial en las oficinas administrativas del Parque Norte.

Las autoridades municipales invitaron a los padres de familia a aprovechar estos cursos gratuitos, que forman parte de las actividades culturales impulsadas por el municipio.

