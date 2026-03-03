Túnel bajo el Canal de Panamá: propuesta de Mizrachi entra en evaluación de The Boring Company

El alcalde de la Ciudad de Panamá , Mayer Mizrachi, anunció que fue seleccionada la propuesta presentada por la Alcaldía para participar en el Tunnel Vision Challenge, iniciativa impulsada por The Boring Company que busca construir un túnel innovador en distintas ciudades del mundo.

La propuesta panameña plantea la construcción de un túnel peatonal bajo el Canal de Panamá, con el objetivo de conectar la capital con Panamá Oeste y mejorar la movilidad urbana.

"¡Lo hicimos! El túnel peatonal debajo del Canal fue seleccionado. Panamá es la única ciudad fuera de Estados Unidos seleccionada por The Boring Company", expresó Mizrachi en su anuncio público.

Un túnel peatonal y ciclista bajo el Canal de Panamá

El proyecto presentado por la Alcaldía, denominado The Canal Underline, propone la construcción del primer túnel peatonal y ciclista bajo el Canal de Panamá.

La iniciativa busca crear un cruce directo, seguro y accesible para peatones y ciclistas, además de fortalecer la movilidad, el turismo y los espacios públicos en ambos extremos del túnel.

Según lo planteado, el proyecto conectaría la ciudad capital con el sector oeste del país, una zona que concentra un importante crecimiento poblacional y movilidad diaria.

Participación en desafío internacional

La Alcaldía explicó que la propuesta fue presentada oficialmente a The Boring Company, empresa fundada por Elon Musk, en el marco del Tunnel Vision Challenge, convocatoria internacional que seleccionará un proyecto de túnel de menos de una milla para ser construido sin costo para la ciudad elegida.

Las autoridades municipales indicaron que la iniciativa cuenta con respaldo de distintos sectores comunitarios, empresariales y técnicos. Mizrachi señaló que el proyecto representa una visión de ciudad más moderna y conectada.

"Presentamos esta idea porque creemos en una capital que abre caminos, que innova y que pone a las personas al centro. Si Panamá resulta seleccionada, sería un logro histórico para nuestra infraestructura y para el futuro de nuestros ciudadanos", afirmó el alcalde.