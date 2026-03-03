Panamá Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 11:09

Mayín Correa es condecorada con la Orden Nacional Dr. Belisario Porras en Panamá

El presidente José Raúl Mulino condecoró a la gobernadora Mayín Correa con la Orden Nacional Dr. Belisario Porras en grado de Gran Cruzl.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La actual gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, fue condecorada este martes en un acto oficial presidido por el mandatario José Raúl Mulino.

Durante la ceremonia, Correa recibió la Orden Nacional Dr. Belisario Porras en el grado de Gran Cruz, uno de los reconocimientos más importantes otorgados por el Estado panameño.

La distinción fue concedida en reconocimiento a su trayectoria en la vida pública y su aporte al desarrollo social del país, así como a su trabajo en favor del empoderamiento de las mujeres y su legado cívico.

Trayectoria política de Mayín Correa

A lo largo de su carrera política, Correa ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública panameña. Entre ellos destacan:

  • Diputada de la República.
  • Alcaldesa del distrito de Panamá.
  • Actual gobernadora de la provincia de Panamá.

Su participación en la política nacional ha estado marcada por iniciativas sociales y por su presencia en distintos espacios de liderazgo dentro del país.

El acto de condecoración se realizó como parte de los reconocimientos que el Gobierno Nacional otorga a figuras que han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la vida democrática y social en Panamá.

