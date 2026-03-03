Panamá pide respeto al debido proceso por panameños detenidos en Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá solicitó al Gobierno de Cuba el respeto al debido proceso, los derechos humanos y las garantías ciudadanas de 10 panameños detenidos en La Habana por presunta “propaganda contra el gobierno”.

Panamá solicita respeto al debido proceso por panameños detenidos en La Habana

Según un comunicado oficial de la Cancillería panameña, desde el primer momento se han realizado gestiones diplomáticas para conocer la situación jurídica de los ciudadanos.

"Desde el primer momento, a través de nuestra representación diplomática, se han realizado gestiones formales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para conocer la situación jurídica de nuestros connacionales, garantizar su integridad física y asegurar el pleno respeto de sus derechos conforme al derecho internacional y la legislación vigente", señala el comunicado.

Caso está en etapa inicial de investigación

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá indicó además que, de acuerdo con información preliminar, el caso se encuentra en una etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes.

La Cancillería destacó que el Gobierno panameño continuará dando seguimiento a la situación.

“El Gobierno panameño actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de los derechos de sus ciudadanos, respetando al mismo tiempo la soberanía y el marco jurídico de la República de Cuba”, enfatiza el documento.