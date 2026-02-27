Cancilleres de Panamá y México analizan comercio, inversión y cooperación bilateral

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá , Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una reunión de trabajo en Ciudad de México con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, donde abordaron temas de promoción comercial y mejora de la conectividad entre ambos países.

Durante el encuentro, los cancilleres revisaron el estado de las relaciones diplomáticas, de amistad y cooperación existentes entre ambas naciones, además de discutir asuntos bilaterales y multilaterales.

Panamá y México refuerzan comercio e inversión tras reunión de cancilleres

Entre los temas analizados estuvieron el Acuerdo de Asociación Estratégica, la Comisión de Asuntos de Cooperación y asuntos relacionados con Naciones Unidas.

Asimismo, destacaron los esfuerzos conjuntos en áreas como la erradicación del gusano barrenador, la integración eléctrica, la inversión en infraestructuras y el impulso de inversiones empresariales y comerciales, además de la cooperación educativa mediante becas e intercambios.

Durante la reunión, el canciller panameño invitó a México a adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

También extendió la invitación para participar en la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico que se celebrará en Panamá en junio.

En el ámbito comercial, Martínez-Acha Vásquez recibió con beneplácito el anuncio de la participación de 120 empresas mexicanas en EXPOCOMER 2026, uno de los eventos empresariales más importantes de la región.

Por su parte, el canciller mexicano transmitió el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum por los resultados del segundo Foro Económico Latinoamericano y del Caribe, organizado en enero por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Gobierno panameño.

El funcionario panameño también encabezará en la capital mexicana el Primer Encuentro de Embajadores Concurrentes en Panamá, donde participarán cerca de 15 representantes diplomáticos acreditados ante el país.

En el marco de esta agenda diplomática, el canciller recibió además las copias de estilo de las cartas credenciales del embajador de Argelia, Messaoud Mehila, con quien acordó establecer un mecanismo de consultas permanentes para fortalecer la cooperación bilateral.