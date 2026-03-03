Panamá Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 08:43

Aprehenden a alias "Pantera" en Chepo por presuntos nexos con el Clan del Golfo

Alias “Pantera” fue aprehendido en Las Margaritas, Chepo, mientras era investigado por supuestos vínculos con el Clan del Golfo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) aprehendieron este fin de semana a un hombre conocido con el alias “Pantera”, quien se encontraba a bordo de un taxi en el sector de Las Margaritas, en el distrito de Chepo.

De acuerdo con los informes preliminares, al sospechoso se le investiga por presuntos vínculos con el grupo criminal Clan del Golfo. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación del detenido y su posible relación con actividades delictivas en la región.

Contenido relacionado: MiAmbiente rescata a un ocelote en Chepo y recibe atención veterinaria

Continúan operativos en sectores de Chepo

El caso forma parte de acciones de seguridad y operativos que buscan combatir estructuras del crimen organizado que intentan operar o establecer conexiones en el país.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las investigaciones y los operativos para garantizar la seguridad en el área de Chepo y otras zonas del país.

