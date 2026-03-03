Aprehenden a alias "Pantera" en Chepo por presuntos nexos con el Clan del Golfo

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) aprehendieron este fin de semana a un hombre conocido con el alias “Pantera”, quien se encontraba a bordo de un taxi en el sector de Las Margaritas, en el distrito de Chepo.
Continúan operativos en sectores de Chepo
El caso forma parte de acciones de seguridad y operativos que buscan combatir estructuras del crimen organizado que intentan operar o establecer conexiones en el país.
Las autoridades reiteraron que continuarán con las investigaciones y los operativos para garantizar la seguridad en el área de Chepo y otras zonas del país.