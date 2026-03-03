Aprehenden a alias "Pantera" en Chepo por presuntos nexos con el Clan del Golfo

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) aprehendieron este fin de semana a un hombre conocido con el alias “Pantera”, quien se encontraba a bordo de un taxi en el sector de Las Margaritas, en el distrito de Chepo .

De acuerdo con los informes preliminares, al sospechoso se le investiga por presuntos vínculos con el grupo criminal Clan del Golfo. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación del detenido y su posible relación con actividades delictivas en la región.

Continúan operativos en sectores de Chepo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2028622083039588658?s=20&partner=&hide_thread=false Este fin de semana fue aprehendido alias "Pantera", a bordo de un taxi por el sector de Las Margaritas, en Chepo, a quien se le investiga por supuestos nexos con el Clan del Golfo. pic.twitter.com/P1Y8SAHOX4 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 3, 2026

El caso forma parte de acciones de seguridad y operativos que buscan combatir estructuras del crimen organizado que intentan operar o establecer conexiones en el país.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las investigaciones y los operativos para garantizar la seguridad en el área de Chepo y otras zonas del país.