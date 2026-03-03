Avances del Tren Panamá–David–Frontera en 2026: estaciones, estudios y próximos pasos

Luego de que en 2025 se anunciara la puesta en marcha del proyecto del Tren Panamá–David–Frontera , muchos panameños se preguntan cómo avanza la construcción del ferrocarril en 2026 y en qué etapa se encuentra actualmente.

Durante el mes de enero, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 145-25, mediante la cual se autoriza la contratación, por procedimiento excepcional, de la empresa AECOM (AECOM Panamá) para brindar asesoría técnica y estratégica en el desarrollo de este megaproyecto ferroviario.

La contratación se realizará entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril y la firma internacional de ingeniería, por un monto de B/.4,170,394.73.

En qué etapa está el proyecto del tren en 2026

El trabajo de consultoría estará enfocado en el desarrollo de la ingeniería al 20% del tramo Albrook – Sajalices, así como en la consolidación de los estudios necesarios para elaborar el documento de factibilidad del proyecto ferroviario.

De acuerdo con la Secretaría Nacional del Ferrocarril, el proyecto ya registra avances importantes, entre ellos:

Elaboración del plan maestro.

Definición del alcance de la Fase 1.

Contratación de estudios clave.

Entre los estudios que se encuentran en desarrollo destacan:

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Estudios de población objetivo.

Análisis de mercado.

Evaluación financiera, económica y social.

Estos análisis son considerados fundamentales para determinar la viabilidad final del tren que conectará la ciudad de Panamá con la frontera con Costa Rica.

Estaciones previstas del Tren Panamá–David–Frontera

El proyecto ferroviario contempla varias estaciones a lo largo del país:

Ciudad de la Salud

Albrook

Panamá Pacífico

La Chorrera

Chame / Coronado

Río Hato

Penonomé

Divisa

Santiago

Soná

San Félix

David

Bugaba

Paso Canoas – Frontera

Este corredor busca mejorar la movilidad entre provincias y fortalecer la integración económica y logística del país.

Nuevo alcance del proyecto ferroviario

Como parte de la ampliación del alcance del proyecto, la Secretaría solicitó incluir:

El desarrollo de la ingeniería al 20% para los tramos adicionales entre la estación de Albrook y El Espino .

. El diseño conceptual al 20% del quinto puente sobre el Canal de Panamá, infraestructura considerada estratégica para garantizar la conectividad del corredor ferroviario.

El Canal de Panamá es un punto clave dentro del trazado del tren, por lo que esta obra resulta fundamental para la continuidad del sistema ferroviario.

Lo que falta para avanzar con el Tren Panamá–David–Frontera

Las autoridades explicaron que el proyecto requiere ahora una nueva consultoría integral que permita producir y coordinar todos los estudios de factibilidad. Este proceso deberá cumplir con la Guía Metodológica de Formulación y Evaluación de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), paso necesario antes de avanzar hacia fases posteriores del proyecto.