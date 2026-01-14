Tren Panamá-David-Frontera: Gobierno autoriza contrato para asesoría por B/.4.1 millones

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la Resolución N.° 145-25, mediante la cual se autoriza la contratación por procedimiento excepcional de la empresa estadounidense AECOM USA, Inc. (AECOM Panamá) para brindar asesoría técnica y estratégica en el desarrollo del proyecto del Tren Panamá-David-Frontera .

La contratación, que se realizará entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril (SNDF) y la firma internacional de ingeniería, asciende a B/.4,170,394.73 y estará enfocada en el desarrollo de la ingeniería al 20% del tramo Albrook–Sajalices, así como en la consolidación de los estudios necesarios para el documento de factibilidad del proyecto ferroviario.

AECOM realizará la asesoría técnica del proyecto Tren Panamá-David-Frontera

image

De acuerdo con la SNDF, el proyecto ha registrado avances importantes en el plan maestro, el alcance de la Fase 1, y la contratación de estudios clave, entre ellos la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), los estudios de población objetivo y análisis de mercado, así como la evaluación financiera, económica y social.

Como parte de la ampliación del alcance, la Secretaría solicitó incluir el desarrollo de la ingeniería al 20% para los tramos adicionales entre la estación de Albrook y El Espino, además del diseño conceptual al 20% del quinto puente sobre el Canal de Panamá, infraestructura considerada estratégica para garantizar la conectividad del corredor ferroviario.

No obstante, las autoridades explicaron que el proyecto requiere ahora una nueva consultoría integral, que abarque la producción y coordinación de los estudios de factibilidad, en cumplimiento de la Guía Metodológica de Formulación y Evaluación de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Qué incluirá la asesoría de AECOM?

image

La consultoría también incluirá el diseño del quinto puente sobre el Canal de Panamá y la estimación del CAPEX, el acompañamiento técnico de la campaña geotécnica Fase I, el seguimiento del Estudio de Impacto Ambiental, la elaboración de requerimientos técnicos para la Fase I y el desarrollo de componentes complementarios para la estructuración del plan de negocios.

Además, se contempla la integración de los estudios de oferta y demanda en los modelos financieros y económicos, la realización de un estudio de mercado para identificar proveedores clave del sector ferroviario y conexo, así como el acompañamiento en la definición y estructuración del proyecto, incluyendo la revisión legal y regulatoria.

Como parte del enfoque de desarrollo territorial, la asesoría analizará el potencial de desarrollo orientado al tránsito en seis puntos estratégicos y evaluará las posibilidades de inversión privada, conforme al marco regulatorio vigente en Panamá.

El Tren Panamá–David–Frontera, impulsado por el presidente José Raúl Mulino, es una de las principales apuestas del Gobierno para modernizar la infraestructura de transporte del país, mejorar la conectividad entre la ciudad de Panamá y la provincia de Chiriquí, y fortalecer el movimiento de pasajeros y carga, con miras a una mayor integración regional y acceso a mercados internacionales.