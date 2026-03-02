IDAAN suspende servicio de agua en Pacora por falla en planta Centenario

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que el servicio de agua potable fue suspendido temporalmente en el sector de Pacora debido a un incidente en una bomba de la estación de alta carga en la toma de agua cruda. De acuerdo con el reporte oficial, la situación provocó que la Planta Potabilizadora Centenario suspendiera sus operaciones.

IDAAN trabaja para restablecer el suministro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2028555234457358369?s=20&partner=&hide_thread=false Atención Pacora



Debido a un incidente en una bomba de la estación de alta carga en la toma de agua cruda, la planta potabilizadora Centenario de Pacora suspendió sus operaciones.



El IDAAN explicó que personal técnico se encuentra realizando los trabajos necesarios para restablecer el suministro de agua potable a la población en el menor tiempo posible.

La entidad reiteró que se mantiene trabajando para normalizar el servicio y garantizar el abastecimiento a los residentes del área afectada.