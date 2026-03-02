Panamá Nacionales -  2 de marzo de 2026 - 15:04

IDAAN suspende servicio de agua en Pacora por falla en planta Centenario

El IDAAN informó la suspensión del agua potable en Pacora tras un incidente en una bomba de la planta potabilizadora Centenario.

IDAAN suspende servicio de agua en Pacora

IDAAN suspende servicio de agua en Pacora

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el servicio de agua potable fue suspendido temporalmente en el sector de Pacora debido a un incidente en una bomba de la estación de alta carga en la toma de agua cruda. De acuerdo con el reporte oficial, la situación provocó que la Planta Potabilizadora Centenario suspendiera sus operaciones.

IDAAN trabaja para restablecer el suministro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2028555234457358369?s=20&partner=&hide_thread=false

El IDAAN explicó que personal técnico se encuentra realizando los trabajos necesarios para restablecer el suministro de agua potable a la población en el menor tiempo posible.

La entidad reiteró que se mantiene trabajando para normalizar el servicio y garantizar el abastecimiento a los residentes del área afectada.

En esta nota:
Seguir leyendo

Confirman que el agua en Las Tablas y Guararé ya es apta para consumo

IDAAN encuentra válvula instalada en 1963 sin mantenimiento en sistema de agua de Chitré

Revelan porcentaje de avance en proceso de desinfección de tuberías en Azuero

Recomendadas

Más Noticias