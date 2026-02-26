Herrera Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 10:53

IDAAN supervisa trabajos en el acueducto de Chitré para estabilizar el suministro de agua

El director del IDAAN, supervisó trabajos en el acueducto de Chitré, incluyendo reemplazo de válvulas y operativos en redes para mejorar el suministro de agua.

IDAAN supervisa trabajos en el acueducto de Chitré 

IDAAN supervisa trabajos en el acueducto de Chitré 

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, realizó un recorrido de supervisión por los trabajos que se desarrollan en el acueducto de Chitré, en la provincia de Chitré, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y mejorar la estabilidad en el suministro de agua potable para la población.

Durante la visita técnica, el equipo del IDAAN verificó las labores de reemplazo de válvulas hidráulicas, así como operativos intensivos en las redes de distribución de las plantas potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro.

IDAAN refuerza trabajos en el acueducto de Chitré: buscan estabilizar el suministro de agua

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2027045041252749430?s=20&partner=&hide_thread=false

Para reforzar estas acciones, especialistas en optimización hidráulica, proyectos especiales y expertos en operaciones de la Dirección Nacional de Operaciones y de la Gerencia Metropolitana se trasladaron desde la ciudad de Panamá hasta Chitré, con el fin de acelerar los trabajos y mejorar el rendimiento del sistema.

Las autoridades del IDAAN indicaron que estas intervenciones forman parte de los esfuerzos para estabilizar el suministro de agua potable en el área, una situación que ha generado preocupación entre residentes en los últimos días.

El director ejecutivo reiteró que la institución mantiene presencia en la zona para supervisar directamente las acciones técnicas que buscan optimizar la operación del acueducto y garantizar un servicio más eficiente para la población.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN encuentra válvula instalada en 1963 sin mantenimiento en sistema de agua de Chitré

Revelan porcentaje de avance en proceso de desinfección de tuberías en Azuero

Ministra de Trabajo supervisa reactivación operativa en el puerto de Cristóbal

Recomendadas

Más Noticias