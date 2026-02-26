Proyectos en Puerto Armuelles necesitarán mano de obra de Chiriquí y otras provincias

El presidente José Raúl Mulino indicó, durante la conferencia de prensa de este jueves, que mientras se desarrollen los trabajos del puerto ubicado en Puerto Armuelles , provincia de Chiriquí, así como nuevos proyectos logísticos, será necesaria mano de obra proveniente de otras provincias para cubrir los futuros empleos.

Asimismo, señaló que en la zona portuaria se han habilitado las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) con el objetivo de capacitar a los habitantes del área para la operatividad del nuevo puerto.

"Además, creo fundamental que el país tenga capacitación para el futuro (...) Este país se tiene que modernizar en función de la capacidad de trabajo de su gente en las cosas nuevas, en proyectos a futuro, para poder que el empleo bien remunerado llegue a todos los panameños", expresó el mandatario.

Las declaraciones del presidente se dieron en las inmediaciones del puerto en construcción, en presencia de inversionistas japoneses, del embajador de Japón en Panamá, Kazuyoshi Matsunaga, y de ministros de Estado.