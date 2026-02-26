Floyd Mayweather y Pacquiao volverán al ring en septiembre con pelea transmitida por Netflix

Pronto, dos de los máximos exponentes del boxeo mundial, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, se enfrentarán el sábado 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas, según anunció Netflix, que transmitirá la pelea en vivo.
Se espera que la pelea alcance una popularidad similar a eventos recientes del género. Tras el combate de 2024 entre Mike Tyson y el creador de contenido Jake Paul, también transmitido por Netflix, la audiencia de este tipo de contenidos deportivos experimentó un notable aumento.