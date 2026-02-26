Boxeo Deportes -  26 de febrero de 2026 - 12:07

Floyd Mayweather y Pacquiao volverán al ring en septiembre con pelea transmitida por Netflix

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, se enfrentarán en septiembre en el Sphere de Las Vegas, Estados Unidos.

Pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

Por Ana Canto

Pronto, dos de los máximos exponentes del boxeo mundial, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, se enfrentarán el sábado 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas, según anunció Netflix, que transmitirá la pelea en vivo.

Este combate marcará el regreso al ring de Mayweather desde 2017, año en el que venció al excampeón de la UFC Conor McGregor. Por su parte, Pacquiao, de 47 años, se retiró del boxeo profesional en 2021; sin embargo, en julio de 2025 volvió a pelear por el campeonato wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Mario Barrios, combate que terminó en empate mayoritario.

Se espera que la pelea alcance una popularidad similar a eventos recientes del género. Tras el combate de 2024 entre Mike Tyson y el creador de contenido Jake Paul, también transmitido por Netflix, la audiencia de este tipo de contenidos deportivos experimentó un notable aumento.

